Suárez: Het hoeft niet met goed voetbal, het gaat om de winst

,,Het enige wat we wilden was een overwinning behalen, meer niet'', zei de aanvaller van Barcelona, die zijn honderdste interland speelde. ,,Ons eerste doel is daarmee bereikt, want we hebben de volgende ronde gehaald. Tegen de Saudi's bleek opnieuw hoe moeilijk het is op dit toernooi een wedstrijd te winnen. Laat staan om dat ook nog met goed voetbal te doen. Het hoeft ook niet. Dit is voorlopig genoeg.''