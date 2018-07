Troostfinales: Topscorers in actie en veel doelpunten

Top 10Na twee voetballoze dagen gaat de bal vanavond eindelijk weer rollen in Rusland, al is het maar voor de troostfinale. De wedstrijd om de derde en vierde plaats voelt misschien een beetje als een treurig onderonsje om brons, maar in de geschiedenis van het WK voetbal waren er toch wel wat memorabele potten tussen nummer drie en vier.

Zo was in de troostfinale vaak de topschutter van het toernooi te bewonderen en werd het publiek vaak vermaakt me een lading goals. Ook vandaag is de kans groot dat we met Harry Kane de uiteindelijke topscorer van het WK in actie zien. De laatste keer dat er minder dan drie keer werd gescoord tijdens de troostfinale was in 1974. Een greep uit de interessantste troostfinales uit de geschiedenis.

Brazilië 2014

Brazilië - Nederland 0-3

Vier jaar geleden haalde Oranje het brons op nadat Brazilië mentaal was geknakt door Duitsland in de halve finale (1-7). De wedstrijd was koud begonnen of de bal lag al achter Julio Cesar na een benutte penalty door Robin van Persie. Daley Blind en Georginio Wijnaldum maakte het feest compleet voor Oranje.

Zuid-Afrika 2010

Uruguay - Duitsland 2-3

Acht geleden pakte Duitsland net als vier jaar eerder het brons in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth. Ondanks een 2-1 voorsprong voor Uruguay, won Die Mannschaft met 2-3. Thomas Müller maakte de 0-1 voor Duitsland en Diego Forlán schoot raak voor Uruguay. Daarmee werden zij samen met Wesley Sneijder en David Villa topscorer van het toernooi met vier goals.

Duitsland 2006

Duitsland - Portugal 3-1

In 2006 versloeg gastland Duitsland de Portugezen in de troostfinale dankzij twee doelpunten van Bastian Schweinsteiger en een eigen doelpunt van de Portugees Armando Petit. De overwinning van de Duitsers werd gevierd met een waar volksfeest. Zeker een half miljoen landgenoten huldigden de ploeg bij de Brandenburger Tor in Berlijn.

Frankrijk 1998

Nederland - Kroatië 1-2

Kroatië versloeg het Nederlands elftal met 2-1 in de enige troostfinale die de finalist van dit jaar ooit speelde. De Kroaten, ook twintig jaar geleden dé verrassing van het WK, waren duidelijk veel meer gemotiveerd dan het Oranje van Guus Hiddink. Davor Šuker maakte met de 2-1 zijn zesde doelpunt van het toernooi en werd daarmee topscorer.

Italië 1990

Italië - Engeland 2-1

Bij dit duel won het gastland de strijd om de derde plaats. Roberto Baggio passeerde de Engelse Keeper Peter Shilton in diens laatste interland. David Platt maakte nog gelijk, maar een penalty genomen door Salvatore Schillaci besliste de wedstrijd en maakte van de Italiaanse spits met zes goals de topscorer van het WK.

Argentinië 1978

Brazilië - Italië 2-1

Evenals vier jaar eerder speelden de Brazilianen in Argentinië de troostfinale. Ondanks een voorsprong van Italië in de eerste helft pakt Brazilië in Buenos Aires het brons. De gelijkmaker van de Braziliaanse rechtsback Nelinho duikt nog regelmatig op in lijstjes met de mooiste WK-doelpunten ooit gemaakt.

West-Duitsland 1974

Polen - Brazilië 1-0

Tijdens het WK van 1974 in Duitsland bereikte Polen voor het eerst de laatste vier. Dankzij een doelpunt van Grzegorz Lato tegen het door Oranje eerder verslagen Brazilië eisten de Polen in München het brons voor zich op. Met zijn zevende goal werd Lato de topscorer van het toernooi. In 1982 won Polen na een 3-2 zege op Frankrijk nogmaals het brons.

Mexico 1986

Frankrijk - België 4-2

Het duel om de derde plaats tussen Frankrijk en België is de enige troostfinale die werd beslist na een verlenging. Na reguliere speeltijd was het 2-2. Het Belgische team van bondscoach Guy Thys, met sterren als Jan Ceulemans en Jean-Marie Pfaff, stond bekend als sterk en goed georganiseerd, maar won niet van de Fransen. De vierde plaats is het beste resultaat ooit op een WK voor de Rode duivels.

Engeland 1966

Portugal - Sovjet Unie 2-1

Deze troostfinale in het Wembley Stadion in Londen werd gewonnen door Portugal, dankzij een benutte penalty van Eusébio en een doelpunt van José Torres. De al in de twaalfde minuut gegeven strafschop was de negende treffer van Eusébio op het toernooi. Hij werd daarmee met afstand de topscorer van het evenement.

Zweden 1958

Frankrijk - West-Duitsland 6-3

De wedstrijd om de derde plaats in Zweden is de meest doelpuntrijke troostfinale ooit. Voor Frankrijk nam Just Fontaine in Göteborg maar liefst vier goals voor zijn rekening. Hij werd met dertien doelpunten topscorer van het toernooi. Ook heeft de inmiddels 84-jarige Fransman nog altijd het record van de meeste goals bij één WK in handen (13).