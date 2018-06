Van Marwijk: Australië geen succes, maar ook geen mislukking

,,Ik wil mijn periode als bondscoach geen succes noemen, maar ook zeker geen mislukking", aldus Van Marwijk bij de persconferentie na afloop van de laatste wedstrijd van Australië op dit WK. ,,We hebben hier goed gevoetbald maar konden het niet uitdrukken in doelpunten", legt de coach uit die in 2010 met Oranje de finale van het WK haalde. ,,We missen bij Australië de kwaliteiten om het verschil te maken op dit niveau."



Toch was Van Marwijk wel te spreken over de mentaliteit van de ploeg en het combinatiespel dat de Australiërs ook tegen Peru lieten zien. ,,We bleven strijden tot het laatste moment en hadden zeker kansen. We hadden ook nog pech, want de eerste treffer van Peru was buitenspel in mijn ogen. Erg jammer, we hebben veel complimenten gekregen voor ons voetbal hier, maar met complimenten win je helaas geen wedstrijden."