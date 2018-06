'Van Marwijk betaalt salaris Van Bommel bij Australië uit eigen zak'

De Australische bond had op het moment dat Van Marwijk werd aangetrokken geen budget meer, meldt Sydney Morning Herald. Dus wilden de bestuurders doorgaan met de assistenten die op dat moment werkzaam waren bij het Australisch elftal. Dat was echter tegen de zin van Van Marwijk, die daarop besloot zelf de portemonnee te trekken.



De Nederlandse trainer had namelijk enkele landgenoten als assistenten op het oog. ,,We hebben te weinig tijd om elkaar te leren kennen'', aldus Van Marwijk. ,,Ik moet in deze korte periode mensen om me heen hebben die niet bang voor me zijn en mij kennen.''