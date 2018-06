Van Marwijk: Vooral mentaal is Denemarken bijzonder sterk

Volgens bondscoach Bert van Marwijk van Australië vormt Denemarken misschien wel meer een eenheid dan Frankrijk. Dat zei de Nederlandse trainer in aanloop naar het duel met de Denen. ,,Ik verwacht daarom opnieuw een bijzonder zware wedstrijd. Denemarken is echt een team.''

Eerder verloor Van Marwijk met Australië van Frankrijk (2-1). ,,In dat duel hadden we te maken met een tegenstander met veel individuele kwaliteit. Dat ligt nu anders. Maar vooral mentaal is Denemarken bijzonder sterk. Het land is de nummer twaalf van de wereldranglijst. Dat zegt wat mij betreft genoeg.''

Of hij routinier Tim Cahill (38) in het tweede duel wel gaat inzetten, wilde Van Marwijk niet zeggen. ,,We hebben de eerste wedstrijd diepgaand geanalyseerd. Ik loop er echter niet op vooruit welke conclusies we daaruit hebben getrokken.''

Denemarken

Denemarken won in zijn eerste wedstrijd van Peru, 1-0. Desondanks is bondscoach Age Hareide nog niet zeker van een goede afloop van de groepsfase. ,,We zullen ons zeker moeten verbeteren om ook van Australië te winnen'', zei hij. ,,Tegen Peru vond ik ons eerlijk gezegd niet goed genoeg. In geen enkel voorbereidingsduel hebben we zoveel kansen weggegeven. Dat mag niet nog een keer gebeuren.''

Yussuf Poulsen, matchwinner in de vorige wedstrijd, was dat met zijn trainer eens. ,,Onze inzet was goed, maar het voetbal was minder. We weten dat we beter kunnen en dat willen we graag laten zien. Als we hetzelfde niveau halen als in de kwalificatiewedstrijden moet het echter goed komen.''