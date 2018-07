Vertonghen: Zag ons al in het vliegtuig naar huis zitten

Video Rollende Neymar mikpunt van spot

2 juli Neymar zorgde met een goal dat Brazilië (2-0) in de kwartfinale staat, maar de aanvaller was ook tegen Mexico een bron van irritatie. Zo deed hij voorkomen alsof hij enorme pijn had toen Miguel Layún eventjes op zijn voet stond. Op Twitter gaat men los met een rollende Neymar in de hoofdrol.