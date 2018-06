Voor onze benzineprijs is 1-1 vandaag de ideale uitslag

Die is namelijk aan de hoge kant, en dat is 'not good', om in de woorden van de Amerikaanse president Donald Trump te spreken. De hoogte van de olieprijs bepaalt voor een belangrijk deel de prijs van benzine en diesel. Als er twee landen zijn die daar iets aan kunnen doen, zijn het Rusland en Saoedi-Arabië wel. En dus is het ook in het belang van de Nederlandse tv-kijker dat hun ontmoeting een beetje soepel verloopt.



De oliemarkt is momenteel heel krap. Het aanbod is gedaald, onder meer door de chaos in Venezuela en door de sancties die Iran troffen. Ook Irak heeft moeite om de productie op peil te houden. Daardoor kost een vat olie inmiddels 80 dollar, bijna twee keer zoveel als een jaar terug. Aan de pomp kost een litertje Euro 95 daarom al snel 1,78 euro.



Rusland en Saoedi-Arabië kunnen daar iets aan doen. Zij kunnen de productie van olie verhogen. En het goede nieuws is dat beide landen wel bereid lijken om dat te doen, stelt ING-marktanalist Warren Patterson. ,,Ze zitten op één lijn. Beide hebben ze reservecapaciteit, Rusland dringt al langer aan op productieverhoging. Ze moeten het er alleen over eens worden met hoeveel, maar dat moet wel lukken."