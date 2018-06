Waar ging het mis? Duitsland zoekt verklaring voor ontluisterend verlies

In plaats van de Duitsers vroeg onder druk te zetten, veroverden de Mexicanen de bal pas als die op hun eigen helft was. De Duitse backs kregen zo de kans om ver op te komen. Maar als de Mexicanen de bal eenmaal hadden, lag er een zee aan ruimte in de Duitse verdediging. Het was een manco dat ook in oefenwedstrijden al aan het licht kwam.



,,Somesing is not right in that team", zei oud-aanvoerder Michael Ballack in zijn analyse van de wedstrijd, in Engels met onmiskenbaar Duitse tongval. ,,Zo kan het niet doorgaan. Hopelijk is dit een wake-up call."