Wat je moet weten over groep G: België, Panama, Tunesië en Engeland

In aanloop naar het WK zetten we dagelijks twee groepen uiteen. Met vandaag groep G, met België, Panama, Tunesië en Engeland.

Door Wietse Dijkstra



Met sterren als Kevin de Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku is België natuurlijk de huizenhoge favoriet in groep G, maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van Panama? De eerste tegenstander van de Rode Duivels maakt - net als IJsland - zijn debuut op het WK en wil daar met volle teugen van genieten. De ploeg van bondscoach Hernán Dario Gómez is normaal gesproken een behoorlijk maatje te klein, maar heeft niets te verliezen.

Bang voor de Belgen zijn ze bij Panama in elk geval niet. Ook niet nadat de nummer drie van de wereld deze week een eclatante 4-1 oefenzege boekte op Costa Rica. Van hun buurland wonnen ze zelfs immers ook in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd (2-1). Weliswaar dankzij een spookgoal – bij de 1-1 van Gabriel Torres was de bal niet over de doellijn geweest – maar de feestvreugde was er niet minder om. Na de winnende goal van nationale held Roman Torres ging het dak eraf in Panama Stad. Want omdat concurrent Verenigde Staten verrassend verloor van Trinidad en Tobago plaatste het land uit Centraal Amerika zich voor het eerst voor het WK.

Panama heeft een ervaren selectie die vooral bestaat uit speler die in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika voetballen. Maar ook de 19-jarige José Luis Rodriguez, het jonge talent van het Belgische AA Gent, is van de partij in Rusland.

Met Engeland pas als laatste tegenstander in de groep lijk België op voorhand het meeste te moeten vrezen voor Tunesië, dat zich als een van de eerste landen betrekkelijk eenvoudig plaatste voor het WK. De Afrikanen, 21ste op de wereldranglijst vlak achter Kroatië en Italië, hebben een ploeg die lastig is te verslaan. Dat bleek onlangs nog in de oefenduels tegen Portugal (2-2) en Spanje (0-1). Oppassen geblazen dus. Niet alleen voor België maar zeker ook voor Engeland, dat andermaal met hoge verwachtingen naar het WK gaat.

Prognose: België en Engeland

België is met zijn gouden generatie min of meer verplicht om deze poule te winnen. En ook Engeland moet een ronde verder kunnen komen. Maar Tunesië is voor beide ploegen een linke outsider.