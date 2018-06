WK-droom op het laatste moment aan flarden voor deze pechvogels

Door Wietse Dijkstra



Leroy Sané (22) - Duitsland

Namen wilde hij niet noemen, maar toen Toni Kroos na de 0-1 tegen Brazilië eind maart mopperde dat een aantal spelers hun kans niet had gepakt,was het wel duidelijk dat hij in de eerste plaats doelde op Leroy Sané. Het Duitse toptalent was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Manchester City, waar hij met tien goals en vijftien assist een groot aandeel had in het veroveren van de landstitel. Maar in de Mannschaft wil het met Sané maar niet vlotten. Ook in het laatste oefenduel zaterdag met Oostenrijk (2-1 verlies) kon de snelle dribbelaar, in twaalf interlands nog zonder goals en assists, de twijfels niet wegnemen. Voor de twee posities aan de buitenkant kiest bondscoach Löw voor de aanvallers Thomas Müller, Marco Reus en Julian Draxler en Julian Brandt. Laatstgenoemde maakt de afgelopen weken een iets gretiger indruk en houdt zo Sané verrassend uit de WK-selectie.