WK-finale verstoord door meerdere veldbestormers van Pussy Riot

Vier personen besloten het veld te bestormen en zo te ervaren hoe het is om op het veld te staan in een WK-finale. De wedstrijd tussen Frankrijk en Kroatië lag tijdelijk stil door het voorval, maar kon snel weer hervat worden. De stand was op dat moment 2-1. Uiteindelijk werd het 4-2.



De feministische punkrockband Pussy Riot liet via Twitter weten dat zij verantwoordelijk zijn voor de veldbestorming. Bandlid Olga Koeratsjova liet aan persbureau Reuters weten dat ze in een politiebureau in Moskou wordt vastgehouden, nadat ze het veld op rende.



Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. De groep verstoorde in 2012 met een 'punkgebed' een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden zij Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.