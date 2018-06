Wordt Denemarken – Frankrijk de eerste 0-0?

De man in vorm is Christian Eriksen. De 26-jarige Deen bevestigde dat met zijn fraaie treffer tegen Australië. Dat was geen toeval. In zijn laatste 20 interlands scoorde Eriksen 17 keer, een ongelooflijk aantal voor een aanvallende middenvelder. In zijn 60 interlands daarvoor trof hij maar 6 keer doel. Eriksen was er als broekie van 18 acht jaar geleden al bij op het WK, hij speelde nog mee in Zuid-Afrika tegen Nederland. Denemarken verloor met 2-0. Eriksen was toen de jongste speler van het hele toernooi. Inmiddels is hij een grote meneer in het internationale topvoetbal, met onder meer 171 duels voor Tottenham Hotspur achter zijn naam. Vandaag zal hij zijn status opnieuw willen bewijzen, in een voor zijn land cruciaal duel. Eén gevaar: in Denemarken vinden analytici dat de ploeg té afhankelijk is van de oud-Ajacied.