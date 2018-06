Zwitserland lijkt klaar voor WK

Duitsland sluit WK-voorberei­ding af met eerste zege in 2018

21:36 Duitsland overtuigt in aanloop naar het wereldkampioenschap in Rusland nog niet echt. De regerend kampioen won vanavond het laatste oefenduel in aanloop naar de mondiale eindronde met kleine cijfers. In de BayArena in Leverkusen was het team van bondscoach Joachim Löw met 2-1 te sterk voor Saudi-Arabië, dat donderdag het WK opent met een wedstrijd tegen het gastland.