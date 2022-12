900.000 kijkers zien hoe Noa Vahle lachend schuin grapje over vriend incasseert

Met videoSportverslaggever Noa Vahle is gisteren met een glimlach op haar gezicht haar hotelbed in gedoken. Ze kreeg in het SBS 6-programma De oranjewinter het ene compliment na het andere voorgeschoteld. Een grap over haar vriend Tim zorgde voor een lachsalvo in de studio.

De dochter van Linda de Mol vertelde vanuit Qatar, waar ze verslag doet van het WK voetbal, onder meer dat ze onder de indruk was van de persconferentie die in aanloop naar de wedstrijd Argentinië-Kroatië werd gegeven. ,,Het was een soort bioscoopzaal, drie ringen. Zóveel mensen! Ik had uiteindelijk toch een plekje op de derde rij. De hele tijd mijn hand in de lucht gehouden, geen vraag mogen stellen.’’

Na haar analyse was het de beurt aan René van der Gijp, die zijn bewondering voor de nog maar 22-jarige presentatrice niet onder stoelen of banken stak. ,,Ik vind dat dit meisje het zo goed doet, op die leeftijd. Ze heeft een prettige uitstraling en een prettige stem.’’ Presentator Wilfred Genee beaamde dat, zo zagen 908.000 kijkers. ,,Ze geniet ervan. Met dat duimpje net omhoog.’’

Volledig scherm Noa Vahle kan de humor van het Oranjewinter-trio wel waarderen. © SBS

,,Natúúrlijk vind ik ook dat Noa het géweldig doet’’, voegde Johan Derksen lachend toe. Noa reageerde kalm. ,,Ik kan er weer tegenaan. Ik ga lekker naar bed.’’ Derksen riep nog dat ze dat niet moest doen met iemand die ze daar heeft ontmoet. ,,Kom op zeg, ze heeft een vriend man’’, riep Genee daarop. ,,Die jongen schrikt zich rot, als hij dit hoort. Die zit thuis, te huilen.’’

Volgens Genee zit Tim, de producer met wie Noa samen is, er best mee dat zijn vriendin een maand van huis is. ,,Ja, dat vindt hij lastig. Maar nog een weekje’’, aldus Noa, die haar item wilde afsluiten, maar nog één schuine grap van Van der Gijp moest incasseren. ,,Ja, hij moet nu zijn eigen microfoon vasthouden.’’ Noa sloeg haar handen voor haar gezicht van schaamte. ,,Ja, sorry schat.’’

Noa sloot zich dit jaar bij het presentatieteam van Viaplay. Sinds vorig jaar is ze ook verslaggever voor Veronica. Noa’s vader is tv-regisseur Sander Vahle, met wie Linda de Mol ruim twaalf jaar samen was. Met hem kreeg zij Noa en Julian (25).

Volledig scherm © DeFodi Images via Getty Images

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: