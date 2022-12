AD Voetbalpodcast | ‘Oranje gelooft in de missie het beste team te zijn’

,,Zo’n eerste penaltyserie op een WK is altijd interessant”, vertelt Wijffels na Japan-Kroatië. ,,Je ziet al die keepers heel duidelijk met een voet op de lijn wegspringen naar de bal. Livakovic van Kroatië deed het goed, maar het leek wel of die Japanners helemaal stijf stonden van de zenuwen. We zitten vandaag met Andries Noppert, dus ik zal eens vragen waar hij op heeft gelet bij die strafschoppenserie.”

Oranje gelooft ondertussen steeds meer in de missie van Louis van Gaal. Wijffels ziet de kracht van het team in de kwetsbaarheid van de bondscoach. ,,De spelers van Oranje hebben hem op zijn kwetsbaars gezien en op zijn sterkst. Hij is heel open geweest over zijn ziekte. Hij zat in een rolstoel of met een katheter op de training. Hij ging ’s nachts naar het ziekenhuis voor bestralingen en stond de volgende ochtend weer op het veld. Dat is een extra kracht onder dit team van Oranje. Die medemenselijkheid onder de spelers en staf zie je terug.”