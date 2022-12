Argentijnse doelman Martínez zorgt ook tijdens huldiging voor ophef, weer is Mbappé het mikpunt

Martínez kwam al rond de wedstrijd met Oranje in de kwartfinale in opspraak. Na afloop van de gewonnen strafschoppenserie ging hij met ontbloot bovenlijf enorm tekeer tegen de 71-jarige Louis van Gaal. Die zou beledigende dingen hebben gezegd, zo maakte de doelman van Aston Villa later in een interview duidelijk.

Ook tijdens de strafschoppenserie met Frankrijk in de finale gedroeg Martínez zich weer opvallend. Zo bleef hij maar tegen de scheidsrechter zeggen dat de Franse spelers de bal niet goed op de stip legden en gooide hij de bal zelfs weg toen Aurélien Tchouaméni aan de beurt was. Pas toen arbiter Szymon Marciniak hem een gele kaart gaf, was het gedaan met het toneelspel.

Martínez werd na de finale ondanks zijn fratsen uitgeroepen tot beste doelman van het WK. Terwijl hij over het podium liep, besloot hij de trofee voor zijn geslachtsdeel te houden. De sjeik die het zag gebeuren, dacht er duidelijk het zijne van.

Ook bij het feest in de kleedkamer liet de 30-jarige Martínez zich niet onbetuigd. Hij legde het feestje even stil om een moment stilte te vragen voor Kylian Mbappé, de Franse spits die ondanks een hattrick in de WK-finale naast de hoofdprijs greep. ,,Mbappé is dood”, riep Martínez om de actie nog wat kracht bij te zetten. Na een korte pauze vervolgden de Argentijnen hun vreugdedans.

En ook dinsdag was Mbappé dus het mikpunt van de spot van Martínez. Waar hij de pop, met het gezicht van de aanvaller van Paris-Saint Germain erop, vandaan had, is niet duidelijk. Wel dat hij hem meedroeg en wiegde als een baby.

De huldiging van Argentinië moest overigens vroegtijdig worden afgebroken na levensgevaarlijke stunts van flink wat fans en omdat verder rijden door de ongekende drukte vrijwel onmogelijk was.

