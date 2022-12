Argentijnse fans laten uitspraken van boze Lionel Messi richting Weghorst en Van Gaal tatoeëren

Met videoOver Lionel Messi is sinds vrijdagavond al veel gezegd en geschreven. Veel supporters van Oranje keken met frustratie naar het optreden van de Argentijn, maar in zijn thuisland is zijn heldenstatus na de kwartfinale weer iets groter. Twee fans lieten Messi zelfs op hun arm tatoeëren.

Nadat Messi vrijdagavond in de 73ste minuut uit een strafschop de 2-0 had gemaakt, liep hij naar de bank van Oranje en vierde zijn treffer daar voor de neus van Louis van Gaal en Edgar Davids met zijn handen naast zijn oren. Geheel in de stijl van zijn voormalig teamgenoot Juan Román Riquelme, die begin deze eeuw weinig vertrouwen kreeg van Van Gaal bij FC Barcelona. Die manier van juichen was voor Messi duidelijk gericht aan Van Gaal, die in aanloop naar de wedstrijd een aantal uitspraken had gedaan die in het Argentijnse kamp flink waren opgeklopt en gebruikt als extra motivatie.

Door twee late goals van supersub Wout Weghorst, in minuut 83 en 90+11, sleepte Oranje er op wonderbaarlijke wijze nog een verlenging uit in de kwartfinale van het WK. Daarin werd niet meer gescoord, waarna Argentinië net als in 2014 de penaltyserie won. Toen werd het 4-2 na missers van Ron Vlaar en Wesley Sneijder, nu 4-3 na missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis.

Na de laatste penalty bleef het onrustig op het veld, nadat er in de strafschoppenserie door beide teams van alles was geprobeerd om de tegenstander van de wijs te brengen. Weghorst probeerde in de spelerstunnel het shirtje van Messi nog te scoren als aandenken aan een voor hem memorabele avond, maar die poging liep uit op niets. Terwijl Messi een interview gaf zag hij Weghorst nog staan, waarna hij hem live op Argentijnse televisie het volgende toebeet: ‘Qué miras bobo, anda pa alla’ (‘Wat kijk je dwaas? Loop lekker door’)

Die uitspraken van Messi zorgden in Argentinië voor veel hilariteit. Waar Messi normaal vaak de rust zelve is, liet hij zich in de kwartfinale even twee keer gaan. De beelden zullen voor altijd bewaard blijven, maar staan nu dus ook op de armen van twee Argentijnse fans. Argentinië komt dinsdagavond weer in actie, in de halve finale tegen Kroatië. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen Frankrijk of Marokko.

