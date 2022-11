België met twijfels naar WK na oefennederlaag tegen Egypte: ‘We waren er mentaal niet klaar voor’

Halverwege leidde Egypte met 1-0, door een treffer van Mostafa Mohamed na ruim een half uur. Meteen na de hervatting maakte Trezeguet er 2-0 van. Loïs Openda, voormalig speler van Vitesse en nu actief bij RC Lens, scoorde nog tegen. Openda was halverwege ingevallen voor spits Michy Batshuyai. Dries Mertens verving Kevin de Bruyne en aanvoerder Eden Hazard, die opnieuw weinig indruk maakte, werd na 71 minuten afgelost door Thomas Meunier. Jan Vertonghen werd aanvankelijk nog gespaard bij België, maar viel halverwege de tweede helft wel in. De oud-speler van onder meer Ajax is hersteld van een kuitblessure. België speelt woensdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Canada. Romelu Lukaku (topscorer aller tijden met 68 goals in 102 interlands) ontbreekt dan nog, zo liet Martínez eerder al weten. In de groepsfase ontmoeten de Belgen verder Marokko en Kroatië. Egypte, dat speelde met Liverpool-ster Mohamed Salah, heeft zich niet weten te plaatsen voor de eindronde.

,,Het resultaat en het spel waren niet zoals we dat graag hadden gezien”, zei bondscoach Roberto Martínez. ,,Maar waarschijnlijk was dit wel wat we nodig hadden. Je verwacht voor een WK een voorbereiding van drie, vier of vijf weken. Maar die hebben we niet. Het leek alsof de spelers vandaag aan het wachten waren tot het WK begint. Mentaal waren we niet klaar voor deze wedstrijd. We waren niet zuiver in balbezit. Deze nederlaag komt waarschijnlijk op het juiste moment. We moeten nu elke speler in vorm krijgen voor wat komen gaat. Je moet op dit niveau op je best zijn. Anders win je niet.”