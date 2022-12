Belgische bondscoach Roberto Martínez stapt na uitschakeling in tranen op: ‘Mijn besluit stond al vast’

Plots zijn daar de tranen in de ogen van Martínez toen de vraag kwam over zijn al dan niet aanblijven als bondscoach. ,,Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van de nationale ploeg. Dat is emotioneel. (stilte) Ik kan niet verder. Ik heb afscheid genomen van de spelers en de staf. Ik ging sowieso stoppen. Wat er ook ging gebeuren. Zelfs als we wereldkampioen waren geworden. Die beslissing heb ik net voor het WK genomen.”

Na povere optredens tegen Canada en Marokko zag Martínez zijn ploeg tegen Kroatië strijdend ten onder gaan. ,,Vandaag waren we nog eens onszelf. Het is nooit makkelijk om een wedstrijd te winnen op een WK. Vandaag creëerden we veel kansen, dus nee, spijt heb ik niet. We kunnen het WK met opgeheven hoofd verlaten.”

Meer over de Rode Duivels

• Romelu Lukaku slaat dug-out kapot en valt in armen Thierry Henry

,,Natuurlijk is uitschakeling in de groepsfase niet genoeg voor België”, gaat hij verder. ,,We wilden doorstoten, maar dat wil elk land. Dit is het beste toernooi ter wereld. Op het WK wonnen we onze drie groepswedstrijden, op het EK ook. Maar toen werden we toch ook uitgeschakeld. Voor mij is het gevoel hetzelfde. Deze manier van verliezen kan ik accepteren.”

Voor enkele spelers van de ‘gouden generatie’ was dit wellicht de laatste kans op glorie op een WK, maar Martínez ziet dat toch anders. “Spelers als Tielemans, Onana, Doku... De gouden generatie heeft iets gepresteerd wat de komende generaties moet prikkelen. Die legacy blijft leven, en we moeten de standaarden hoog blijven leggen.”