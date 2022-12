Bijzondere mijlpaal voor Lionel Messi: Argentijn speelt tegen Australië 1000ste duel

LIVE WK voetbal | Argentinië dankzij Messi met minimale voorsprong de rust in tegen Australië

Na de zege van Oranje op de Verenigde Staten is het afwachten wie de tegenstander wordt in de kwartfinales. In de 1000ste wedstrijd van Lionel Messi schoot hij Argentinië op voorsprong tegen Australië. De tussenstand bij rust is 1-0, en via deze liveblog mis je niets!

20:57