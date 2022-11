Bondscoach Ecuador: ‘Als het aan Enner Valencia ligt, speelt hij altijd’

De kans is groot dat Enner Valencia, de ster van Ecuador, morgen ‘gewoon’ aan de aftrap verschijnt tegen Oranje. ,,Ik wil hem het voordeel van de twijfel te geven, maar het moet geen gevolgen krijgen”, aldus bondscoach Gustavo Alfaro, die naar aanleiding van de eerste verrassingen op het WK ook nog even zijn gram haalde voor de nationale pers.

Valencia was de grote man tijdens het openingsduel van het WK, waarin hij met twee goals het vonnis velde over gastland Qatar (0-2). Wel werd de spits van Fenerbahçe een kwartier voor tijd vervangen, nadat hij voor rust al in botsing kwam en niet meer okselfris oogde.

Daardoor staat achter zijn naam een vraagteken voor het tweede groepsduel met Oranje. Wel een kleine, verschafte Alfaro enige duidelijkheid tijdens de persconferentie. ,,Hij kan niet uit deze wedstrijd gesleept worden”, stelt de Argentijnse bondscoach Ecuador. ,,Vanmiddag trainen we nog en zullen we de analyse voltooien. Tot tot nu toe voelt hij geen blessure, maar het was wel een ernstige botsing.”

Alfaro wil Valencia daardoor niet koste wat kost opstellen in het duel tussen de koplopers in Groep A. ,,Het kan niet zo zijn dat het een trauma of gevolgen achterlaat als ik hem opstel. Hij is zelf heel concreet. Als het aan Enner ligt, speelt hij altijd. Tijdens de kwalificatie was hij er altijd als het team hem nodig had. We gaan kijken of we op hem kunnen rekenen. Ik wil hem het voordeel van de twijfel geven als het kan.”

In Ecuador is de WK-koorts flink opgelopen na de zege op Qatar. Ook de nationale pers was enthousiast, terwijl de teneur bij het bemachtigen van het WK-ticket nog sceptisch was. Dat had vooral te maken met het gebrek aan rendement van de nationale ploeg. Gevraagd naar of hij inmiddels voldoende erkenning voelt, verwees Alfaro naar de recente WK-stunts en haalde hij nog even zijn gram.

Gustavo Alfaro.

Tegen Saudi-Arabië en Japan, die een gigantische stunt uithaalden door de WK-droom van respectievelijk Argentinië en Duitsland meteen te laten wankelen, speelde Ecuador namelijk recent nog met 0-0 gelijk. ,,Resultaat is niet alles. Resultaat is bedrieglijk. Daarom analyseren wij niet resultaten, maar prestaties. Soms verdedigen we goed en winnen we. Maar heb je dan verdiend gewonnen?”

,,Jullie waren erbij in Spanje toen we met 4-0 verloren”, richtte hij zich op de Ecuadoriaanse pers. De vragen waren vooral: wat moet Ecuador op het WK als ze geen doelpunt kunnen maken? Weet je nog tegen wie we niet scoorden? Saoedi-Arabië en Japan onder meer. En nu blijken die landen Argentinië en Duitsland te hebben verslaan. Over Japan ben ik niet verbaasd. Ik had meteen door hoe goed dat elftal was en dat Duitsland daar problemen mee kon krijgen. ,Het probleem is dus: het is heel goed of heel slecht. Ik geloof beide niet”, vervolgde Alfaro. ,,De groep moet overtuigd zijn. Dat is de enige waarheid die voor mij telt.”

