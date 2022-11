‘Messi! Messi!’, galmt het onder het immense ronde dak van het Lusail Stadium

Cody Gakpo in voetsporen van Memphis Depay met tweede goal in tweede WK-duel

Cody Gakpo heeft ook in zijn tweede wedstrijd op het WK gescoord. De 23-jarige aanvaller uit Eindhoven schoot al vroeg raak tegen Ecuador (1-0 tussenstand) en treedt daarmee in de voetsporen van Memphis Depay, die op het WK 2014 als eerste Nederlandse speler in zijn eerste twee WK-duels scoorde.

25 november