Braziliaanse bondscoach Tite na kritiek op zijn dansje: ‘Respectloos? Het was pure blijdschap’

De Braziliaanse bondscoach Tite baarde gisteravond opzien met zijn dansje tijdens het duel van zijn team met Zuid-Korea ( 4-1 ) in de achtste finales van het WK in Qatar. Niet iedereen kon het waarderen, maar dat had hij al aan zien komen.

Na de 3-0 van Brazilië, nog binnen het half uur, snelde doelpuntenmaker Richarlison naar de zijlijn, wijzend naar zijn coach. De aanvaller sloeg vervolgens een arm om Tite en met nog een flink aantal andere spelers voerden zij lachend een klein dansje op.

,,Veel spelers in ons team zijn nog erg jong en ik wil een beetje proberen om hun taal te spreken", zei Tite na afloop. ,,Je moet leren hoe je die bewegingen moet maken. Het luistert erg nauw.”

Na de wedstrijd op de persconferentie kreeg Tite te horen dat zijn dansje niet bij iedereen goed was gevallen. Onder meer voormalig Machester United-speler Roy Keane vond het respectloos. ,,Ik weet dat ik op moet passen", reageerde hij. ,,Er zijn mensen met negatieve gedachtes die het respectloos vinden. Maar dat was het niet.”

,,Het was pure blijdschap na een doelpunt, voor het team, onze prestatie en het resultaat. Er was absoluut geen sprake van een gebrek aan respect richting Zuid-Korea of bondscoach Paulo Bento. Voor hem heb ik juist veel respect.”

Ronaldo en Richarlison

Richarlison werd in het programma Studio Ronaldo geïnterviewd door oud-PSV’er Ronaldo Luís Nazário de Lima. Ook in dat gesprek kwam het dansje ter sprake en ook Ronaldo gooide zijn heupen even los. Aan het einde van het interview probeerde Richarlison nog wat van de goede vibes van de benen van Ronaldo mee te nemen naar de rest van het toernooi.

Brazilië komt vrijdag weer in actie, en nemen het dan in de kwartfinales op tegen Kroatië. De winnaar van dat duel staat in de halve finale tegenover de winnaar van Nederland - Argentinië.

