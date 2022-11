Buitenlandse media keihard voor Oranje: ‘Gebrek aan energie, gevaar en creativiteit is alarmerend’

Nederland ‘mag niet klagen over het gelijkspel’, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ‘Het onmachtige Oranje kon niet overtuigen en onze noorderburen moeten tevreden zijn. In een saai schouwspel trok Nederland met hangen en wurgen een 1-1-gelijkspel tegen Ecuador over de streep. Oranje heeft de groepswinst nog binnen handbereik, maar het gebrek aan energie, doelgevaar en creativiteit is alarmerend.’

Ook The Guardian is van mening dat Nederland goed weg kwam. ‘De score was gelijk, maar het spel was alles behalve dat. Ecuador zal teleurgesteld zijn dat ze niet de drie punten pakken. Ze hielden Nederland voor lange periodes onder extreme druk en kwamen meerdere keren dicht bij een tweede goal.’ Teleurstellend vindt de Britse krant ook het effect van de invalbeurt van Memphis Depay. ‘Nederland zat dicht tegen wanorde aan. Er was geen enkel aanvallend patroon te herkennen. Depay heeft op één actie na geen enkel verschil gemaakt.’

De BBC legt de bal vooral neer bij Ecuador. ‘Zij zullen gefrustreerd zijn dat ze niet meer uit de wedstrijd hebben gehaald. Ze hadden in totaal 14 schoten, waarvan 4 op doel, terwijl Nederland er maar één had.” Dat schot (dat ook het enige doelpunt van Oranje opleverde) kwam van Cody Gakpo, een naam die in de transferperiode bij meerdere Engelse clubs viel. Het hoge cijfer van het Britse medium voor de PSV’er (7,3) was voornamelijk te danken aan de treffer. ‘Het lukte hem niet om na de goal nog impact te hebben op de wedstrijd.’

Mundo Deportivo ziet Gakpo als het enige lichtpuntje aan de kant van Oranje en beschrijft hem als ‘de scherpe punt van een bot elftal’. De Catalaanse sportkrant is meedogenloos in de analyse van Oranje en verwijst ook naar het matige optreden in het eerste WK-duel, toen Oranje door late goals van Gakpo en Klaassen nog met 2-0 won. ,,De winst op Senegal camoufleerde het spel van Nederland. Het ontbrak aan voetbal en felheid, wat tegen Ecuador na de vroege goal even terug leek. Maar Ecuador had de tactiek door, en wist hoe het moest verdedigen tegen Frenkie de Jong. Elke keer als hij een aanval probeerde op te starten, stuitte hij op hindernissen van de Ecuadorianen.’ Het viel de krant ook op dat Oranje niet reageerde na de gelijkmaker. ‘De lat was de beste vriend van de Nederlanders’, zo wordt gerefereerd aan de enorme kans van Ecuador op de 2-1.

Ook de Franse sportkrant L‘Équipe zag overeenkomsten tussen het duel met Senegal en dat met Ecuador. ‘Maar deze keer slaagden ze er niet in om een overwinning - die genoeg was geweest voor kwalificatie - over de streep te trekken. Ecuador domineerde en bracht Oranje op het punt van breken. Met een beetje geluk hadden ze alles op z'n kop kunnen zetten. Nederland mag zich heel gelukkig prijzen met een punt.’

De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport beschrijft Oranje als een ‘cynische ploeg'. ‘Ze hebben op het WK drie schoten op doel en drie doelpunten op het WK, waarvan twee tegen Senegal. Dat is vooral geluk. Als er één ploeg was die het verdiende om te winnen, dan was het Ecuador wel.’

