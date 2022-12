Buitenlandse media prijzen ‘Super Dumfries’: ‘Denzel stuurt VS terug naar Washington’

Met een doelpunt en twee assists was Denzel Dumfries bij de zege op de Verenigde Staten ( 3-1 ) van enorme waarde voor het Nederlands elftal. ‘Super Dumfries’ krijgt in de buitenlandse media volop lof voor zijn optreden. Ook worden de gevaarlijke counters van Oranje geprezen.

In de Amerikaanse media wordt er teleurgesteld op de uitschakeling van Team USA gereageerd. The New York Times zag dat de spelers van de ploeg van Gregg Berhalter na het laatste fluitsignaal vermoeid op het veld lagen, na een teleurstellend WK-optreden. ,,Bij Amerika ontstond het gevoel dat men de titel kon pakken. Nederland maakte aan dat wat als-gevoel op een klinische manier een einde en gaat naar de kwartfinale.”

The Washington Post spreekt over een ‘hoopvolle WK-run’ van Amerika die ten einde is gekomen tegen een effectief Nederland. ,,De dingen die de Amerikanen naar de achtste finales brachten, ontbraken zaterdag. De WK-campagne die hoop bracht en de interesse vanuit het thuisland wekte, eindigde met een 3-1 nederlaag tegen Nederland in de achtste finale.”

Bij USA Today had men het geloof dat de Amerikaanse ploeg ver kon komen, maar volgens het dagblad is Team USA door Nederland ‘weggespeeld’. ,,Amerika was er zeker van dat hun talent en teamchemie het gebrek aan ervaring op het wereldtoneel zouden kunnen compenseren. Maar het is duidelijk dat de ploeg nog een lange weg te gaan heeft om tot de favorieten voor de wereldtitel te worden gerekend.”

In Engeland werd ook met veel interesse naar het duel gekeken. Volgens The Guardian paste de nederlaag van de Verenigde Staten goed in het rijtje. „De bekende tekortkomingen van de USA werden weer blootgelegd op het WK door de klinische Nederlanders”, is de veelzeggende kop.

In de andere Europese media zoomt men vooral in op de uitblinkers aan Oranje-kant. Daley Blind en Memphis Depay worden genoemd, maar Denzel Dumfries staat écht in de spotlights. Zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat Dumfries natuurlijk goed kent omdat hij bij Inter speelt, dat ‘Super Dumfries’ Nederland naar de kwartfinales heeft gebracht. Corriere dello Sport stelt het als volgt: ‘Dumfries stuurt McKennie (van Juventus, red.) naar huis’.”

Volledig scherm Denzel Dumfries schiet de 3-1 voor het Nederlands elftal binnen. © ANP / EPA

De Gazzetta stelt dat de Verenigde Staten nu vier jaar heeft om zich te herstellen, tot het WK in eigen land in 2026 begint. Nederland won volgens de Italiaanse krant omdat het ‘meer kwaliteit dan de Verenigde Staten’ heeft. ,,Maar ook doordat de drie doelpunten van het team Van Gaal werden gemaakt met dank aan ernstige individuele of collectieve fouten bij Amerika.”

Op de BBC was oud-voetballer Micah Richards, die zelf als vleugelverdediger een fraaie loopbaan kende, vooral lovend over Dumfries. ,,Ik vond hem briljant spelen. De timing van zijn loopacties was uitstekend en zijn uithoudingsvermogen op die rechterflank leek oneindig. Ook zijn defensieve werk was goed, het was een 5-sterrensterren-optreden, die hij bekroonde met een doelpunt.”

Een creatieve kop bij het Duitse Bild naar aanleiding van de zege van Oranje en de wedstrijd van Dumfries. ‘Eerst Denzel, dann Washington’, stelt Bild. ,,Dankzij twee perfecte assists stuurde hij het Amerikaanse elftal terug naar de hoofdstad Washington. En met zijn doelpunt werd de hoop van de Verenigde Staten vernietigd. Niet de Amerikaanse acteur Denzel Washington is de ‘horror’, maar Dumfries.”

Marca is na afloop van het duel met de Verenigde Staten enerzijds kritisch op het Nederlands elftal, dat volgens de Spaanse krant qua voetbal nog niet op het niveau van het ‘Nederlandse voetbalmodel’ zit. Aan de andere kant is Marca, dat Dumfries de ‘MVP’ noemt, lovend over de counters van Oranje. ,,Het team van Louis van Gaal gaf een lesje hoe je gevaar met counters kunt stichten.”

Volledig scherm Het Nederlands elftal juicht na het bereiken van de kwartfinale van het WK. © ANP / EPA

Het Franse L’Équipe vond Nederland de meest realistische van de twee ploegen, in een wedstrijd waarin volgens de krant ‘niet veel lukte’. ,,De Amerikanen waren minder actief dan aan het begin van het toernooi en vooral op het middenveld miste de ploeg de vaardigheid in het laatste gedeelte van het veld. Nederland keek lachend toe, is nu al negentien wedstrijden ongeslagen en vol vertrouwen om Argentinië in de kwartfinales te treffen.”

Als uitblinker kiest L’Equipe voor Dumfries, die zijn rol als ‘zuiger’ op de rechterflank volgens de krant perfect vervulde. ,,Dumfries viel vooral aanvallend op door een assist op zowel Depay als Blind af te leveren en zelf maakte hij ook een doelpunt. De verdediger van Inter bleef de hele wedstrijd heen en weer op de rechterbaan denderen.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.