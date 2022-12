Chaos bij huldiging Argentinië: levensgevaarlijke stunts en enorme drukte maken einde aan bustocht

De bustocht van de Argentijnse voetballers door Buenos Aires is dinsdag noodgedwongen afgebroken. Vanwege de enorme drukte in de hoofdstad werd de tocht, die zou eindigen bij de bekende obelisk op het Plaza de la República, voortijdig beëindigd. De wereldkampioenen verruilden de open bus vervolgens voor enkele helikopters, waarmee ze over de stad vlogen.

Naar schatting gingen meer dan 5 miljoen Argentijnen de straten in Buenos Aires op om een glimp op te vangen van de voetballers, die zondag in Qatar de wereldtitel veroverden. Het leidde tot chaotische taferelen. Op het Plaza de la República, het beoogde eindpunt, braken mensen de deur open van de enorme obelisk. Ze wisten zo van binnenuit naar boven te klimmen, zodat ze door de gaten aan de bovenkant van de hoge pilaar uitzicht hadden op de omgeving. Daarbij namen ze flink risico's.

Lees ook:

• Argentijnse doelman Martínez zorgt ook tijdens huldiging voor ophef, weer is Mbappé het mikpunt

Op het plein was het zo druk, dat de autoriteiten besloten om de route die de bus zou afleggen te wijzigen. Even later werd besloten de rijtoer helemaal te beëindigden. De spelers stapten enkele helikopters in en werden zo over de stad gevlogen, waar ze de, volgens Argentijnse media, ‘grootste volksmobilisatie in de geschiedenis van Argentinië’ zagen.

,,Bedankt iedereen, dit is een droom”, verscheen na het afbreken van de huldiging op het Twitter-account van de nationale ploeg, met foto’s van de bustocht. ,,Deze is voor alle Argentijnen. Jullie hebben ons erg blij gemaakt met jullie steun en liefde.”

Zeker achttien mensen raken gewond

Er wordt melding gemaakt van zeker achttien gewonden. Zo vielen mensen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. Ook stortte een bushokje in waarop mensen stonden. Sommigen probeerden vanaf een viaduct in de open bus tussen de spelers te springen toen het voertuig daar onderdoor reed. Eén persoon lukte dat, een ander viel achter de bus op de grond.

Volledig scherm Sommigen mensen haalden levensgevaarlijke acties uit om een glimp van de bus op te vangen. © AFP

Spelers tonen wereldbeker vanuit de bus

Diverse tv-zenders deden live verslag van het volksfeest in Buenos Aires. De spelers, sommigen met ontbloot bovenlijf, showden vanaf de open bus de wereldbeker en hun gouden WK-medaille aan de toeschouwers langs de weg. Om de bus liepen bewapende agenten, om ervoor te zorgen dat het publiek enigszins op afstand bleef.

De Argentijnse voetballers arriveerden in de nacht van maandag op dinsdag in Buenos Aires. Hoewel het midden in de nacht was, stonden duizenden fans de spelers op te wachten. De selectie van bondscoach Lionel Scaloni reed in een open bus, die was versierd met de tekst ‘wereldkampioen’ en drie sterren vanwege de drie wereldtitels, richting het trainingscomplex van de bond. Onderweg ontsnapte onder meer Lionel Messi aan een drama, toen hij en vier ploeggenoten een laaghangende kabel maar net op tijd ontdekten.

In het trainingscomplex konden de spelers nog een paar uur slapen voordat de officiële huldiging begon. Messi deed dat met de wereldbeker in zijn armen. Alle Argentijnen hadden dinsdag van de regering een vrije dag gekregen om het feest mee te vieren.

Lionel Messi draagt wereldtitel op aan Diego Maradona

Lionel Messi heeft de behaalde wereldtitel voetbal opgedragen aan Diego Maradona. In een uitgebreid bericht op Instagram noemt de Argentijnse aanvoerder de twee jaar geleden overleden Maradona, met wie hij zo vaak wordt vergeleken. ,,Hij heeft ons vanuit de hemel aangemoedigd.”

Volledig scherm Lionel Messi heeft duidelijk moeite om de wereldbeker los te laten. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.