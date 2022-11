Cody Gakpo schrijft Nederlands record op zijn naam en treedt in voetsporen van Wesley Sneijder

Cody Gakpo is de eerste Nederlander ooit met een doelpunt in zijn eerste drie optredens tijdens het WK voetbal. Ook tegen Qatar greep de aanvaller van PSV weer de hoofdrol, door de score te openen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op aangeven van Davy Klaassen opende Gakpo na 26 minuten spelen de score namens Oranje. De 23-jarige aanvaller uit Eindhoven was in de openingswedstrijd tegen Senegal trefzeker en schoot afgelopen vrijdag tegen Ecuador al vroeg de 1-0 op het scorebord. Daarmee trad hij in de voetsporen van Memphis Depay, die op het WK 2014 als eerste Nederlandse speler in zijn eerste twee WK-duels scoorde.

De aanvaller, die de voorhoede vormt met Memphis Depay, is bovendien de vierde Nederlander ooit die voor de derde keer op rij scoort in een WK-duel. Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) en Wesley Sneijder (2010) gingen hem voor. Gakpo staat nu op 17 goals en 18 assists in 29 wedstrijden voor Oranje en PSV dit seizoen. De PSV’er stond al op twee goals in negen interlands voor hij naar Qatar afreisde.

Sowieso is het vrij uniek wat Gakpo laat zien tijdens zijn WK-vuurdoop. Slechts één speler opende eerder driemaal de score in de groepsfase: de Italiaan Alessandro Altobelli in 1986. Gakpo voert dankzij zijn derde treffer de WK-topscorerslijst aan met Enner Valencia (Ecuador) en Kylian Mbappé (Frankrijk). Bovendien werd hij de eerste Nederlander met een treffer met links, rechts én met het hoofd sinds Sneijder in 2010.

