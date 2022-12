Column Vivianne Miedema | Als Louis van Gaal elf spitsen opstelt, is het nog niet genoeg

Hakim Ziyech na histori­sche prestatie met Marokko op WK: ‘We zijn nog niet klaar’

Dat Marokko voor het eerst in de historie kwartfinalist is op een WK, maakt Hakim Ziyech “trots en blij”. Dat vertelde de oud-Ajacied, geboren in Dronten, voor de camera van de NOS nadat Spanje na strafschoppen naar huis was gestuurd.

6 december