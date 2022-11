Cristiano Ronaldo begint WK met maagproblemen, vedette mist oefenduel Portugal

Podcast | ‘Jasper Cillessen kan bij NEC wat schilderij­en van de muur rammen’

De selectie van Oranje voor het WK is bekend. Louis van Gaal maakte de 26 namen bekend in Zeist. In de WK Countdown nemen presentator Etienne Verhoeff en Oranje-watcher Maarten Wijffels de selectie en doelstelling door.

12 november