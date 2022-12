Cristiano Ronaldo is niet gediend van commentaar Zuid-Koreaanse speler: ‘Je moet je mond houden’

Tranen bij Luis Suárez na laatste WK-duel: Uruguay wint van Ghana, maar moet toch naar huis

Het WK in Qatar is weer een groot voetballand kwijt. Tweevoudig wereldkampioen Uruguay kan naar huis, na een teleurstellende campagne in groep H. Ondanks een 2-0 zege in de slotwedstrijd tegen Ghana zijn de Zuid-Amerikanen (4 punten, doelsaldo 2-2) op doelsaldo uitgeschakeld. Zuid-Korea (4 punten en doelsaldo 4-4) gaat als nummer twee van de poule door, na de 2-1 zege op Portugal.

