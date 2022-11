Cristiano Ronaldo voelt zich bestolen na openingsgoal Portugal, technologie in bal geeft FIFA gelijk

CR7 vierde de treffer in de 54ste minuut alsof-ie hem zelf had gemaakt. De herhaling maakte echter duidelijk dat de voorzet van Fernandes in één keer in het doel vloog. Pech voor Ronaldo, die zijn tweede goal van dit WK dacht te maken. En daar legde hij zich niet zomaar bij neer. Ook na het laatste fluitsignaal bleef Ronaldo in woord en gebaar stug volhouden dat hij de doelpuntenmaker was.

De wedstrijd tussen Portugal en Uruguay werd gisteravond kort stilgelegd:

Niet alleen Ronaldo, ook Fernandes dacht dat zijn aanvoerder de bal langs Uruguay-doelman Sergio Rochet had gekopt. ,,Ik vierde het alsof hij het was die scoorde”, sprak de speler van Manchester United na afloop. ,,Ik had het gevoel dat Cristiano de bal aanraakte. Mijn voorzet was voor hem. Doelpunten zijn belangrijker voor spelers zoals hij. Waar het om gaat is dat we doorgaan naar de volgende ronde, nadat we tegen een zeer taaie tegenstander hebben gespeeld.”

Inmiddels heeft ook Adidas zich in de discussie gemengd. Het sportmerk, dat dit jaar de wedstrijdbal heeft ontworpen, meldt op basis van technologie dat Ronaldo de bal niet heeft geraakt. Een 500Hz IMU sensor in de bal kan exact vertellen of en waar de bal is geraakt. Dat is bij Ronaldo niet het geval.

Over de tweede goal van Portugal bestond geen misverstand, al had die ook op naam van Ronaldo kunnen komen als de vedette niet al was gewisseld toen zijn ploeg in de slotfase een strafschop kreeg. Bij diens afwezigheid legde Fernandes vanaf elf meter aan voor zijn tweede van de avond. ‘Scoren in deze wedstrijd is een speciaal moment dat ik me voor altijd zal herinneren’, twitterde de schutter.

Ook Ronaldo stuurde na afloop nog een tweet. Daarin repte hij met geen woord over de 1-0, maar roemde hij zijn ploeg: ‘We zitten in de achtste finales van het WK! Goed gedaan, team! Tegen een gelouterde tegenstander hebben we onze kracht en onze kwaliteit laten gelden. Onze droom leeft nog! Força, Portugal!’

Ronaldo speelde in zijn loopbaan 19 WK-wedstrijden waarin hij in totaal 8 keer scoorde. De 37-jarige Portugees maakte zijn eerste WK-goal in 2006 tegen Iran (2-0). Met zijn benutte strafschop in de eerste wedstrijd van dit toernooi tegen Ghana (3-2) schreef hij in Qatar geschiedenis door als eerste speler ooit op vijf verschillende WK’s te scoren.

