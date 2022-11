De Louis van Gaal-Barometer: ‘Ik ben helemaal geen zonaanbidder’

WK voetbalpod­cast | ‘Nederland wordt weggevaagd als het 4-3-3 speelt tegen Spanje’

Duitsland zit nog in het toernooi. Het duel met Spanje eindigde in 1-1. Maar het gevecht was mooi. In de AD WK Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels het mooie WK duel tot nu toe, maar ook de stand van zaken bij Oranje. Moet Xavi Simons een kans krijgen?

6:00