De meest ontroerende scènes op het WK in Qatar: van dansje voor zieke Finlay (11) tot tranen om overleden vader

Vrouwelij­ke scheids­rech­ters op het WK blijft gevoelig liggen: ‘Voelt voor mij als een pr-stunt’

Tussen de scheidsrechters die op het WK wedstrijden kunnen leiden, zitten drie vrouwen. Een primeur, maar het blijft voorlopig bij optredens als vierde official. Ze zijn namelijk nog niet ingezet. Is hun aanwezigheid een snuffelstage of gaan ze alsnog als hoofdscheidsrechter in actie komen?

9:46