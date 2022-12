Deze dingen wist je waarschijnlijk nog niet over een penaltyserie

Kruip in de huid van Louis van Gaal! Wie moet de bondscoach van Oranje opstellen tegen Amerika?

Voor een plek in de kwartfinale van het WK voetbal neemt het Nederlands elftal het morgenmiddag in Qatar op tegen de Verenigde Staten. Maar welke elf spelers moet bondscoach Louis van gaal opstellen tegen de Amerikanen. Help hem een handje en stel hierboven je favoriete elf van Oranje samen!

9:57