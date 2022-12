Directeur Jordi Cruijff duidelijk: ‘De tijd dat Barcelona Frenkie de Jong wilde verkopen, is voorbij’

Barcelona was eerder dit jaar naarstig op zoek naar meer geld, omdat de club in zwaar financieel weer zat en dreigde nieuwe aankopen niet te mogen inschrijven voor de Spaanse competitie. De tientallen miljoenen die de transfer van De Jong naar bijvoorbeeld Manchester United op zou leveren, moest de club redden. De Nederlandse middenvelder wilde echter niet en Barcelona vond uiteindelijk een oplossing voor de financiële problemen door allerlei toekomstige televisierechten te verkopen.

,,In het voetbal worden sommige zaken niet door voetbalkwesties bepaald", licht Cruijff de situatie van afgelopen zomer toe. ,,Het had toen te maken met de fairplay-regels. Die tijd ligt nu achter ons. Frenkie is nog bij ons en speelt een belangrijke rol. Hij is een geliefde speler en de mensen verwachten veel van hem omdat hij erg getalenteerd is.