Duitsland verzet zich op WK tegen FIFA en komt met duidelijk statement

Duitsland-aanvoerder Manuel Neuer was een van de zeven aanvoerders op het WK in Qatar die van plan was om de speciale band te dragen ter bevordering van inclusie. Ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk wilde dat doen. De FIFA gaf echter aan dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de aanvoerders het plan lieten varen. Ook Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, maakte een statement in het Khalifa International-stadion. Zij droeg de bewuste OneLove-band wel, terwijl ze zat naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Duitsers dragen ook de regenboogkleuren op hun schoenen.

Alle spelers van Duitsland deden mee aan de actie voor het oog van tientallen camera's. In een verklaring laat de Duitse voetbalbond weten: ,,We wilden de armband gebruiken om op te komen voor de waarden die wij als Duitse nationale ploeg hebben: diversiteit en wederzijds respect. Samen met andere landen wilden we dat onze stem werd gehoord. Het ging niet om het maken van een politiek statement, want over mensenrechten kan simpelweg niet worden onderhandeld.”



De bond vervolgt: ,,Helaas is het dat nog steeds niet. Daarom is deze boodschap zo belangrijk voor ons. De band verbieden is als het verbieden van onze stem. We blijven bij ons standpunt.”