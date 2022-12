Duizenden mensen feestend op straat na nieuwe WK-stunt Marokko tegen Portugal

In de grote steden is het vanavond groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan.

Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto’s en scooters die voorbijrijden. Mensen zingen en maken muziek met trommels. De sfeer is volgens omstanders goed.

Wel zijn meerdere mensen zijn aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk, meldt de politie. ,,Over het algemeen is sprake van een goede sfeer, maar er zijn ook plekken in de stad waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat scharen we niet onder de goede sfeer”, zegt een politiewoordvoerster.

Iedereen die op het Mercatorplein de overwinning van Marokko wil vieren wordt gefouilleerd door de politie. De sfeer op Plein ‘40-’45 is nog steeds opperbest. De agenten en ME die hier aanwezig waren zijn inmiddels vertrokken. ,,Het wordt wel wat onrustiger”, aldus de politiewoordvoerster. ,,Ook in Amsterdam-Oost en bijvoorbeeld in Uithoorn zijn veel mensen op de been.”

In Utrecht, onder meer in de wijken Lombok Kanaleneiland en Rivierenwijk en Overvecht, is getoeter en vuurwerk te horen. De sfeer is er gemoedelijk en er wordt trots met Marokkaanse vlaggen gezwaaid. Er zijn opvallend veel families met kinderen op de been. Ook in Leiden rijden veel auto’s toeterend rond.

Rookfakkels

Direct na het laatste fluitsignaal kwamen tientallen mensen uit een van de zijstraten van de Vaillantlaan in de Schilderwijk in Den Haag naar buiten om te feesten, ook met gekleurde rookfakkels. Buurtvaders in gele hesjes houden een oogje in het zeil. Ook daar rijden veel toeterende auto’s en scooters met Marokkaanse vlaggen langs joelende fans. In theater De Meervaart in Amsterdam waren ongeveer 650 voetbalsupporters bijeen om de wedstrijd te bekijken. Na het eindsignaal werd ook daar de winst uitbundig gevierd, met gejuich en gezang.

In de grote steden is de politie massaal op de been, zoals in Rotterdam rond het Kruisplein in het centrum van de Maasstad. Daar begint het al behoorlijk vol te lopen met supporters van het Marokkaanse elftal. Jongeren op scooters rijden langs met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Op de West-Kruiskade in Rotterdam staan enkele honderden mensen op de weg. Er worden rode en groene fakkels afgestoken, in de verte zijn klappen van zwaar vuurwerk te horen. De stemming is feestelijk, mensen omhelzen en feliciteren elkaar. Het verkeer staat vast, auto’s toeteren en bestuurders hangen filmend uit het raam. Overal lopen mensen met Marokkaanse vlaggen.

Zakaria en Amal zijn met dochter Nour even naar het Kruisplein gekomen om de overwinning te vieren. Zakaria: ,,We zijn heel blij. Dit is de eerste keer dat een Afrikaans én islamitisch land de halve finale van het WK haalt. We zijn tegen ongeregeldheden en hopen dat het hier gezellig blijft.”

‘Uitzonderlijke prestatie’

Youssef En-Nesyri maakte in de 42ste minuut het enige doelpunt in het Al-Thumama-stadion, na slecht ingrijpen van de Portugese doelman Diogo Costa. De ‘Leeuwen van de Atlas’ versloegen Portugal (1-0) en spelen woensdag tegen Engeland of Frankrijk om een plaats in de eindstrijd.

Toen het laatste fluitsignaal klonk, barstte de feestvreugde los. ,,Wederom een uitzonderlijke en uitstekende prestatie", meldt Medium Morocco World News. ,,De overwinning markeert weer een week vol festiviteiten en een groot feest in de Arabische en Afrikaanse wereld. Met elke overwinning lijkt de bevolking in Marokko met miljoenen te groeien, gezien de grote steun die het elftal krijgt van fans van over de hele wereld.”

‘Echt geweldig voor het voetbal’

De jubelende reacties stromen binnen. ‘Echt geweldig voor het voetbal! De eerste Afrikaanse natie bij de laatste vier van de wereld’, aldus presentator Humberto Tan. Radio-dj Coen Swijnenberg spreekt van een sprookje. ‘‘Gewoon’ terecht gewonnen van Portugal. Halve finale, bam.’ Ook miljardair Elon Musk feliciteert Marokko.

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma hoopt en verwacht dat er ‘een mooi feest wordt gevierd’ in haar stad. Ook de politie Eenheid Amsterdam gaat uit van een goede sfeer. ‘We verzoeken iedereen die de straat op gaat rekening te houden met de mede-Amsterdammer.’

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch tweet: ‘Hoera, hoera, hoera! Laat nu de kunst van het feestvieren zien, zo eervol, vreugdevol en edel als de overwinning is.’

Feest op straat

Na eerdere duels van het Marokkaanse elftal sloeg de feestsfeer op een bepaald moment om. Afgelopen dinsdag, na de wedstrijd tegen Spanje, greep de ME in. Na de wedstrijd tegen België op 27 november werden diverse brandjes gesticht, vernielingen gepleegd en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Daarbij ging een deelauto in vlammen op.

Een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt dat er vandaag ruimte moet zijn voor feest op straat, maar dat daaraan wel duidelijke grenzen worden gesteld. ,,Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is.”

