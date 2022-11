Enkelblessure Neymar mogelijk smet op vlekkeloze WK-start Brazilië

Neymar moest tien minuten voor tijd met een een enkelblessure naar de kant na een tackle van Nikola Milenkovic. De aanvaller van Paris Saint-Germain ging hinkend van het veld. Het is niet de eerste keer dat Neymar kampt met een probleem aan zijn rechterenkel, die na afloop gezwollen leek. Hoe ernstig de blessure dit keer is, staat nog niet vast.

De 30-jarige Neymar won met Brazilië de Confederations Cup in 2013 en hielp zijn land aan olympisch goud in 2016 in Rio de Janeiro. Op het WK van 2018 werd hij met Brazilië in de kwartfinale uitgeschakeld door België. Vier jaar eerder op het WK in eigen land raakt hij in de kwartfinale zwaar geblesseerd tegen Colombia. Zonder Neymar verloor Brazilië de halve finale tegen Duitsland met 7-1.