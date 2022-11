Enner Valencia niet ongeschonden uit openingsduel: ‘Maar ik hoop tegen Nederland weer te kunnen spelen’

Valencia liet zich in de 77e minuut van het duel in het Al Bayt-stadion van Al Khor vervangen. ,,Nu zo vlak na de wedstrijd voelt het niet goed”, zei hij. ,,Maar ik hoop er vrijdag tegen Nederland weer bij te zijn.”



De 33-jarige Valencia was met twee doelpunten de grote man van het openingsduel. De spits van de Turkse club Fenerbahçe scoorde in de 16de minuut met een koeltjes genomen strafschop en in de 31ste minuut met een prachtige kopbal, nadat in de derde minuut zijn eerste goal nog werd afgekeurd nadat de VAR buitenspel had geconstateerd in aanloop naar zijn rake kopbal. ,,Ik heb er altijd van gedroomd om in een openingsduel van een WK te scoren”, zei hij.