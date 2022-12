Evenaring van Pelé niets waard voor huilende Neymar na uitschakeling Brazilië

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarmee kwam Neymar op gelijke hoogte met de Braziliaanse legende Pelé, die het record al jarenlang onbedreigd in handen had. Nummer drie van het all-time topscorersklassement is Ronaldo, die 62 keer mocht juichen in het shirt van Brazilië. Romario (55 goals) en Zico (48 goals) completeren de top vijf. Neymar scoorde voor de tweede keer dit WK. Tegen Zuid-Korea scoorde hij vanaf elf meter. Neymar raakte tijdens het WK in Qatar geblesseerd tijdens de eerste groepswedstrijd en miste daardoor de andere twee duels in de poule.