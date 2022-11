Fans slapen in migrantenkamp in woestijn: ‘Warm water en een raam, meer heb ik niet nodig’

Nu al alarmfase 1 bij Duitsland: ‘We kunnen ons geen fout meer permitte­ren bij WK’

De Duitse bondscoach Hansi Flick weet dat zijn ploeg zich geen fout meer kan permitteren op het WK voetbal in Qatar. Duitsland begon het toernooi gisteren met een onverwachte nederlaag tegen Japan (1-2) en treft zondag Spanje, dat indruk maakte met een klinkende zege op Costa Rica (7-0). ,,We kunnen ons geen misstap meer veroorloven. Die misstap hebben we gisteren al begaan”, zei Flick een dag later.

24 november