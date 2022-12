FC Barcelona furieus na definitieve schorsing Lewandowski: ‘Catalanen stappen naar sporttribunaal’

Kylian Mbappé speelt Polen tureluurs: ‘En dit was niet eens zijn beste wedstrijd’

Frankrijk heeft in de achtste finale van het WK in Qatar afgerekend met Polen. De Fransen waren met 3-1 te sterk door doelpunten van Olivier Giroud, die nu Frans topscorer aller tijden is en Kylian Mbappé, die twee uiterst fraaie treffers maakte. Frankrijk speelt de kwartfinale zaterdagavond tegen Engeland of Senegal, die later vanavond nog in actie komen.

