Gianni Infantino enige kandidaat voorzittersverkiezing FIFA, ondanks kritiek ook veel steun voor Zwitser

Zelfs als piepjong Willem II-pareltje was Frenkie ongrijp­baar: ‘We wilden hem wel aanpakken, maar dat lúkte niet’

Het WK in Qatar staat op het punt van beginnen, het Nederlands elftal begint maandag met een wedstrijd tegen Senegal. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi duiken we met Brabantse betrokkenen in het verleden van een Oranje-topper. Vandaag: Freek Heerkens over de eerste stapjes van Frenkie de Jong, bij Willem II.

16 november