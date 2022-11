Hakim Ziyech laat zich voor WK zien met wereldgoal van eigen helft, maar valt ook geblesseerd uit

Met videoHakim Ziyech heeft vlak voor het begin van het WK in Qatar van zich laten horen met een bijzonder doelpunt. De Marokkaanse international scoorde in de oefeninterland tegen Georgië in de Verenigde Arabisch Emiraten na een halfuur vanaf eigen helft.

Ziyech, oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, speelde dit seizoen pas 271 minuten voor zijn club Chelsea. Na het vertrek van bondscoach Halil Halilhodzic keerde hij in september dit jaar terug in de nationale ploeg van Marokko, na vijftien maanden zonder interlands.



De 29-jarige linkspoot uit Dronten kreeg de bal in zijn voeten geschoven door Guram Kashia, voormalig verdediger van Vitesse en honderdvoudig international van Georgië. Ziyech trapte de bal met zijn linkerbeen over de Georgische keeper die ver voor zijn doel stond. Een van de Georgische verdedigers had de bal zomaar in de voeten van Ziyech gespeeld, die enkele meters voor de middenlijn direct uithaalde en de bal met een boog over de doelman in het net schoot.

Ziyech speelde de oefeninterland in Sharjah niet uit. Hij viel na 70 minuten uit met een blessure, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. Ziyech werd vervangen door Anass Zaroury. De 22-jarige aanvaller uit Mechelen, dit seizoen spelend voor Burnley, werd kort voor het WK nog opgeroepen als vervanger van de bij Olympique Marseille geblesseerd geraakte Amine Harit.

Ziyech had na vijf minuten ook al de assist gegeven bij de goal van Sevilla-spits Youssef En-Nesyri. De aanvallende middenvelder van Chelsea zorgde met zijn prachtige treffer vanaf zo’n 50 meter voor de ruststand van 2-0 bij het duel in de Verenigde Arabische Emiraten. Het werd uiteindelijk 3-0, nadat Sofiane Boufal in de 72ste minuut nog scoorde uit een strafschop. Ziyech staat nu op 18 goals en 11 assists in 48 interlands voor Marokko, waarvoor hij in oktober 2015 debuteerde.

Marokko begint het WK woensdag tegen Kroatië. België en Canada zijn de andere tegenstanders in groep F. Canada versloeg met Japan een andere WK-ganger in een oefeninterland in Dubai met 2-1. Het winnende doelpunt viel diep in de blessuretijd en kwam op naam van invaller Lucas Cavallini. Bij Japan stond Ko Itakura (ex-FC Groningen) in de basis. Ritsu Doan, die voor Groningen en PSV speelde, viel na rust in.

