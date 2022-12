Hockeysters kijken in Argentinië uit naar WK-kraker: ‘Het gaat natuurlijk weer helemaal los’

Reportage Oranje wacht 'uitwed­strijd'; Argentij­nen verkochten desnoods auto’s en huizen om erbij te zijn

Oranje speelt vrijdag niet alleen tegen Lionel Messi en zijn ploeg, het treft in het imposante Lusail Stadion een menigte van vele tienduizenden Argentijnse fans. Een regelrechte uitwedstrijd wordt het, dankzij een uitzinnig Argentijns legioen, dat in veel gevallen duizenden kilometers aflegde om in Doha te komen. Een reportage.

10:54