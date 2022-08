Iedereen juicht voor de eerste wedstrijd op het WK in Qatar, behalve Van Gaal

Voor Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, is de blijdschap bij Panenka herkenbaar. ,,Hoewel vooral de natte horeca hiervan profiteert, is het WK iets waar de gemiddelde horecaondernemer ontzettend naar uitkijkt”, ziet hij. ,,Volle kroegen en oranje pleinen, dat is waar we het allemaal voor doen. Laten we hopen dat we dit najaar zonder beperkingen open kunnen blijven.” Bij het afgelopen EK, vorig jaar gehouden door heel Europa (onder andere in Amsterdam), bevond Nederland zich nog deels in een lockdown, waardoor horecaondernemers veel omzet misliepen.



Ook werkgevers haalden opgelucht adem bij de verplaatsing van het aanvangstijdstip van de openingswedstrijd van Oranje. Geen personeel dat twee keer drie kwartier weinig tot niets produceert, maar in plaats daarvan wellicht een feestelijke borrel na werktijd. Al zijn er ook werkgevers die hun schouders ophalen. ,,Ik denk dat de impact vrij gering zal zijn bij ons”, laat een woordvoerder van advocatenkantoor Houthoff weten. ,,Corona heeft uitgewezen dat mensen prima zelfstandig kunnen werken - of dat nu is om 11.00 uur of om 17.00 uur. Onze juristen maken hun uren toch wel. Ik kan me wel voorstellen dat er op kantoor via een klein schermpje of de iPad naar Oranje gekeken zal worden. Maar we gaan er geen kantoor-event van maken.”



En dan zijn er nog de Oranjesupporters die afreizen naar Qatar. Voor hen is het sowieso twee uur later, maar dan nog is Henk van Beek, die op 19 november naar de oliestaat vliegt, blij met het nieuwe tijdstip. ,,Je wilt vooraf toch wat sfeer proeven en kijken hoe de Qatarese bevolking, mensen die óók van voetbal houden, zo’n WK beleeft. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dan kun je ook rustig toeleven naar de wedstrijd.”