Ilkay Gündogan kritisch op zijn landgenoten: ‘Ik weet niet of er ooit een makkelijker doelpunt is gemaakt’

De spelers van Duitsland hebben zwaar teleurgesteld gereageerd op de onverwachte nederlaag tegen Japan in de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De titelkandidaat gaf in het laatste kwartier een voorsprong uit handen en verloor met 2-1 .

Duitsland stond een kwartier voor tijd nog met 1-0 voor na een benutte strafschop van Ilkay Gündogan. Voormalig FC Groningen- en PSV-speler Ritsu Doan maakte vervolgens uit de rebound gelijk, nadat keeper Manuel Neuer de bal voor zijn voeten had geduwd. Takuma Asano tekende in de slotfase voor de winnende treffer van Japan na een fraaie aanname en rush.



Thomas Müller, bezig aan zijn vierde WK, zag dat Duitsland niet effectief was omgesprongen met zijn kansen. ,,Qua gevoel hebben we een groot gedeelte van de wedstrijd goed gespeeld, maar zij waren effectiever. Het is heel vreemd dat we hier met lege handen staan. Uiteindelijk moeten we onszelf duidelijk de schuld geven van het gebrek aan efficiëntie. We moeten dit oplossen”, aldus de aanvaller.

Quote Vooral bij het tweede doelpunt, ik weet niet of er ooit een makkelij­ker doelpunt is gescoord op een WK, dat mag niet gebeuren Ilkay Gündogan

Aanvoerder Neuer, die net als Müller wereldkampioen werd in 2014, had geen verklaring voor de domper. “Het is een enorme teleurstelling voor ons, we zijn gefrustreerd. Kort na de wedstrijd is het moeilijk voor mij om te begrijpen hoe we het hebben weggegeven.”

Gündogan, de maker van het enige Duitse doelpunt, vond dat Duitsland het Japan te gemakkelijk had gemaakt. ,,Vooral bij het tweede doelpunt, ik weet niet of er ooit een makkelijker doelpunt is gescoord op een WK, dat mag niet gebeuren. We hadden ongelooflijke kansen voorin en maakten de tweede niet. De manier waarop de doelpunten vielen, dat mag ons niet overkomen.”

Duitsland heeft nog een zware taak om door te gaan naar de volgende ronde. De ploeg van Hansi Flick speelt in de tweede wedstrijd tegen Spanje en sluit de groepsfase af tegen Costa Rica.

