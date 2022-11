Italiaan die WK-veld oprende met vredes-regenboogvlag is snel vrij

Met videoDe 35-jarige Italiaan die tijdens een voetbalwedstrijd op het WK in Qatar het veld oprende in een shirt met politieke boodschappen en met een regenboogkleurige ‘vredesvlag’ in zijn handen, is kort na zijn aanhouding vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, aldus verscheidene bronnen.

Op zijn shirt stond in het Engels ‘red Oekraïne’ en ‘respect voor Iraanse vrouwen’, op zijn vlag stond PACE (vrede). Hij werd door de spelers genegeerd en snel van het veld afgevoerd.

Lees ook Play WK-veldbestormer met regenboogvlag vraagt ook aandacht voor Oekraïne en Iran

De man heet Mario Ferri, bijgenaamd de Valk. Hij is zelf voetballer, maar op het veld is hij vooral bekend omdat hij wedstrijden vaker met dergelijke acties heeft verstoord. Hij speelde volgens mediaberichten voor het laatst voor een Indiase club, United Sports Club in Calcutta.

Gisteren rende hij tijdens de wedstrijd Portugal - Uruguay in het Lusail-stadion in Doha het veld op. Hij kon binnen een halve minuut door beveiligers verwijderd worden. Het is het eerste incident met iemand die het veld oprent tijdens het WK in het emiraat. Het incident was heel kort zichtbaar in de uitzending van de wedstrijd die werd gewonnen door Portugal.

Ferri rende onder meer in 2009 het veld op tijdens een wedstrijd tussen Nederland en Italië met de boodschap dat een bepaalde Italiaanse voetballer zou moeten worden opgenomen in het nationale team. Tijdens het WK in Zuid-Afrika bestormde hij het veld opnieuw met een boodschap over het Italiaanse team. Een paar maanden later begon hij politieke boodschappen te verspreiden tijdens wedstrijden.

Eind 2010 betrad hij het veld waar Inter Milan en Mazembe in Abu Dhabi speelden om aan te dringen op de vrijlating van een ter dood veroordeelde Iraanse vrouw. In 2014, tijdens het WK in Brazilië, kwam hij onder meer met de boodschap ‘red de kinderen uit de favelas (krottenwijken)’ tijdens de wedstrijd België - VS.

Volledig scherm Man rent met regenboogvlag veld op tijdens Portugal - Uruguay. © Screenshot