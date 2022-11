L’Équipe: Senegal op WK tegen Oranje zonder absolute sterspeler Sadio Mané

WK 2022 in Qatar | Dit zijn de definitie­ve selecties van de deelnemers

Op 20 november begint in Qatar het langverwachte én veelbesproken WK in Qatar. Voor het eerst is een wereldkampioenschap voetbal niet in de (Europese) zomer, maar in de winter. Van voor het sinterklaasfeest tot vlak voor kerst strijden 32 landen, waaronder het Nederlands elftal, om de wereldcup. Vanaf vandaag houden we hier alle WK-selecties bij. Louis van Gaal maakt de Oranje-selectie vrijdag bekend. Bekijk alle wetenswaardigheden van de selecties van de topfavorieten.

