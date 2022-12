Lionel Messi achterhaalt Pelé en passeert Matthäus maar moet topscorerstitel (voorlopig) aan Mbappé laten

met VideoWordt Lionel Messi wereldkampioen en pakt hij ook de topscorerstitel? Of legt hij het toch af tegen de veel jongere Kylian Mbappé. Cijfermatig staat er op de Argentijnse superster, die in Qatar hoe dan ook een aantal WK-records vestigt, geen maat.

Topscorerstitel

Messi scoorde dit WK, inclusief de 1-0 in de finale, tot dusverre 6 keer, alle 6 keer met zijn linkervoet, 4 van de 6 goals maakte hij vanaf de strafschopstip. Hij strijdt met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, die inmiddels twee keer scoorde in de WK-finale, om de topscorerstitel.

Meeste goals WK 2022

• Kylian Mbappé 7

• Lionel Messi 6

• Olivier Giroud 4

• Julian Álvarez 4

• Cody Gakpo 3

• Enner Valencia 3

• Goncalo Ramos 3

• Alvaro Morata 3

• Marcus Rashford 3

• Richarlison 3

• Bukayo Saka 3

Gelijk met Pelé

De Duitser Miroslav Klose, met 16 goals WK-topscorer aller tijden, gaat hij normaal gesproken niet meer inhalen. Maar met 12 treffers achter zijn naam staat Messi inmiddels op de gedeelde 5de plaats op de lijst van beste WK-schutters. Door zijn benutte strafschop in de finale heeft hij de Braziliaanse legende Pelé geëvenaarde.

In alle rondes gescoord

Messi is de 1ste speler die in alle rondes - groepsfase, achtste finale, kwartfinale, halve finale, finale - heeft gescoord op een WK. In 1938 maakte ook de Hongaar György Sárosi een goal in alle K.O.-rondes, maar een groepsfase was er destijds nog niet.

Meeste WK-goals ooit

• Miroslav Klose 16

• Ronaldo 15

• Gerd Müller 14

• Just Fontaine 13

• Lionel Messi 12

• Pelé 12

• Kylian Mbappé 11

• Sándor Kocsis 11

• Jürgen Klinsmann 11

WK-veteraan

Messi is na de finale de speler met de meeste WK-duels achter zijn naam. De finale tegen Frankrijk wordt zijn 26ste WK-wedstrijd. Zijn eerste speelde hij in Gelsenkirchen op 16 juni 2006 tegen Servië en Montenegro (6-0). In dat duel was hij meteen goed voor een goal en een assist. Zijn eerste basisplaats kreeg hij een wedstrijd later tegen Nederland.

Volledig scherm Lionel Messi is nu de spelers met de meeste WK-duels ooit. © DPG Media

De aangever

De voorzet waaruit Julian Álvarez de 3-0 maakte tegen Kroatië was de 8ste assist die Messi gaf op een WK. Net zoveel als Maradona en Pelé. Alleen de Duitser Fritz Walter gaf meer assists.

Meeste WK assists ooit

• Fritz Walter 9

• Roberto Gadocha 8

• Pelé

• Diego Maradona 8

• Lionel Messi 8

• Johan Cruijff 7

• Pierre Littbarski 7

• David Beckham 7

• Antoine Griezmann 7

MVP

In de 25 WK-duels die hij speelde had Messi een direct aandeel in 20 goals (12 doelpunten en 8 assists). Hij kan hij meest waardevolle WK-speler ooit worden.

Meest waardevolle WK-speler

Miroslav Klose (16 goals + 5 assists) 21

Ronaldo (15 + 5) 20

Gerd Müller (14 + 6) 20

Pelé (12+8) 20

Lionel Messi (11 + 9) 20

Club van zeven

Lionel Messi is één van de slechts 7 spelers die 5 WK’s speelde. De Mexicaanse doelman Antonio Carvajal (1950-1966) was lange tijd alleen recordhouder. Hij heeft in het lijstje inmiddels gezelschap van drie landgenoten.

Spelers met 5 WK-deelnames

• Antonio Carvajal

• Lothar Matthäus

• Lionel Messi

• Cristiano Ronaldo

• Rafa Márquez

• Guillermo Ochoa

• Andrés Guardado

Volledig scherm Lionel Messi op 5 WK's, van links naar rechts: 2014, 2022, 2018, 2010 en (rechtsonder) met Wesley Sneijder in 2006. © REUTERS, EPA, AP, ANP

Beter dan Batigol

Messi maakte de meeste WK-goals voor Argentinië. Met zijn 11de goal tegen Kroatië passeerde hij Gabriel Batistuta. Met zijn treffer tegen Frankrijk liep hij verder uit.

Meeste WK-goals Argentinië

• Lionel Messi 12

• Gabriel Batistuta 10

• Diego Maradona 8

• Guillermo Stábile 8

• Mario Kempes 6

• Gonzalo Higuaín 5

Op eenzame hoogte

Op de lijst van topscorers aller tijden van Argentinië was Messi Batistuta al lang voorbij. Messi, goed voor 97 treffers voor de Albiceleste, maakt zijn eerste interlandgoal tegen Kroatië. Dat deed hij op 1 maart 2006 in Basel in een vriendschappelijke wedstrijd, waarin Luka Modric zijn debuut maakte bij de tegenstander, die met 3-2 werd gewonnen.

Meeste goals Argentinië

• Lionel Messi 97

• Gabriel Batistuta 54

• Sergio Agüero 41

• Hernan Créspo 35

• Diego Maradona 34

• Gonzalo Higuain 32

• Angel di Maria 27

Oudjes doen het nog goed

Lionel Messi (35) en Angel di Maria (34) zorgen voor een primeur. Nooit eerder scoorden twee 34-plussers in een WK-finale.

Debuut tegen Matthäus

Messi heeft inmiddels 172 interlands achter zijn naam. Hij maakte op 17 augustus 2005 zijn debuut voor Argentinië tegen Hongarije, dat destijds onder leiding stond van de man die hij passeert als speler met de meeste WK-duels: Lothar Matthäus. In Boedapest, waar met 1-2 werd gewonnen, viel hij in de 64ste minuut in voor Lisandro López.



Meest interlands Argentinië

• Lionel Messi 171

• Javier Mascherano 147

• Javier Zanetti 145

• Angel di Maria 128

• Roberto Ayala 115

Volledig scherm Lionel Messi scoort op het WK van 2006 tegen Servië en Montenegro. © REUTERS

Eén keer de nul

Een garantie voor WK-goals was Messi niet altijd. In 2010, toen het Argentinië van Maradona in de kwartfinale tegen Duitsland met 4-0 verloor, scoorde hij in 5 duels 0 keer. Zo trefzeker als dit WK was hij nog niet eerder.



Goals en assists Messi per WK

• 2006: 1 (1)

• 2010: 0 (1)

• 2014: 4 (1)

• 2018: 1 (2)

• 2022: 6 (3)



• Totaal: 12 (8)

Oranje

Messi speelde in zijn loopbaan 3 keer tegen het Nederlands elftal. Op de WK’s van 2006 (0-0), 2014 (0-0) en 2022 (2-2). Scoren deed hij alleen uit een strafschop in het laatste duel. Winnen van Oranje deed hij 2 keer na penalty’s. Zowel dit jaar als in 2014 benutte Messi zijn strafschop in de beslissende reeks.

Onvermoeibaar

Messi speelde in totaal 1003 wedstrijden voor Barcelona (778), Paris Saint-Germain (53) en Argentinië (172). Daarin was hij goed voor 792 goals en 350 assists.

Volledig scherm Lionel Messi © DPG Media

Elf meter

Met 5 toegekende strafschoppen brak Argentinië het WK-record van Nederland (1978) en Portugal (1966). Messi benutte 4 van de 5 (hij miste tegen Polen) die hij nam. Rob Rensenbrink (1978) en Eusebio (1966) al hun 4 strafschoppen raak.

Penalty-record

Geen speler nam op een WK meer penalty’s dan Messi, series niet meegerekend. De Argentijn mocht 6 keer aanleggen vanaf elf meter. Hij miste er 2, in Qatar tegen Polen en 4 jaar geleden in Rusland tegen IJsland.

Volledig scherm Lionel Messi scoort vanaf de stip tegen Kroatië. © AFP

Alleen Klose won vaker

Messi won in totaal 16 WK-duels (overwinningen na een strafschoppenserie niet meegerekend). Alleen Miroslav Klose (17) won er meer. Messi kan dus op gelijke hoogte komen met de Duitser als hij de WK-finale wint.

Maldini voorbij

Messi is sinds vandaag de speler met de meeste speelminuten op een WK. Hij brak het record van de Italiaan Paolo Maldini (2217). Messi staat na de eerste helft op 2239 minuten.

Tijdspanne

Tussen de eerste en laatste WK-goal van Messi zitten 16 jaar en 185 dagen. Een record. Zijn eeuwig rivaal Cristiano Ronaldo heeft met 16 jaar en 160 dagen de op één na langste tijdspanne op zijn naam.

Man van de wedstrijd

Geen speler werd op een WK vaker tot Man of the Match uitgeroepen dan Lionel Messi: 10 keer. Ook het aantal uitverkiezingen in één toernooi - vier keer in 2014 - staat op zijn naam. Die laatste eer moet hij overigens wel delen met Wesley Sneijder.

Op de bon

Messi kreeg in zijn 25 WK-duels 2 keer geel, in Qatar tegen Nederland en vier jaar geleden in Rusland tegen Nigeria.

Bronnen: Gracenote, Opta Sports, Transfermarkt.de, FIFA.com

